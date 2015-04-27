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بريطانيا تخصص 4 ملايين استرليني لتلبية الاحتياجات الإنسانية باليمن

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بريطانيا تخصص 4 ملايين استرليني لتلبية الاحتياجات الإنسانية باليمن بريطانيا تخصص 4 ملايين استرليني لتلبية الاحتياجات الإنسانية باليمن

أعلنت البريطانية، اليوم الاثنين، تخصيص أربعة ملايين جنيه استرليني لتلبية الاحتياجات الطارئة نتيجة الأزمة الراهنة في اليمن.

وذكر بيان صادر من وزارة التنمية الدولية أن ذلك يشكل جزءا من التزام المملكة المتحدة بتقديم 72 مليون جنيه استرليني لليمن في السنة المالية 2015 / 2016، ويشمل 11 مليون جنيه من المساعدات الإنسانية.

وبذلك يرتفع إجمالي ما رصدته المملكة المتحدة لنداء الإغاثة من الأمم المتحدة بشأن اليمن لعام 2015 إلى 15 مليون جنيه استرليني.

وتوفر هذه المساهمة المالية البريطانية مساعدات لأكثر المحتاجين في اليمن، بمن فيهم أكثر المتضررين نتيجة الصراع، حيث تشمل هذه المساعدات توفير الإمدادات الطبية والماء والغذاء والمأوى، إلى جانب مساعدة المجتمعات واللاجئين ، كما أنها تساعد في تعزيز صمود المجتمعات في مواجهة صدمات تقع مستقبلا.

وترحب الحكومة البريطانية بتبرع المملكة العربية بمبلغ 274 مليون دولار لنداء الإغاثة الطارئ من الأمم المتحدة بشأن اليمن في 18 إبريل 2015، حيث يساعد هذا المبلغ في تلبية الاحتياجات الفورية لنسبة 50% من اليمنيين المحتاجين للمساعدة على مدى ثلاثة أشهر القادمة.

وتواصل المملكة المتحدة حث كافة أطراف الصراع على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح لوكالات الإغاثة بإيصال المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل، والسماح بتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين.

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