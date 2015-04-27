هذا ما كشفه بسّام فتوح عن أسرار مكياج سلمى حايك!

عُرف خبير التجميل بسام فتوح بلمساته الخاصة، حيث زيّن الكثيرات من النجمات وسيدات المجتمع الراقي. من هنا كان للنجمة حايك لفتة خاصة في اختيارها لخبير تجميل مثله، حيث قام بمرافقتها طوال الوقت وزيّن ملامحها بألوان جذّابة، شرحها باختصار لـ"سيدتي نت" :

إن البساطة والنعومة ميزتان أصرت النجمة على التألق بهما أكان في الشعر أو الماكياج وصولاً للثياب. لهذا، اخترت لسلمى الألوان الترابيّة الناعمة في تطبيق الماكياج السموكي البسيط والخفيف، مع اختيار أحمر الشفاه من التدرجات الطبيعيّة جداً في النهار والباروك في الليل. كما ورفضت حايك أي مظهر اصطناعي من تركيب الرموش إلى ما هناك. لهذا اكتفيت بتوحيد بشرتها وتطبيق تقنية الكونتورينغ التي تساعد على رسم ونحت الوجه.

اتبعي نصائح بسّام فتوح لتحصلي على مكياج مثيل في النهار وفي السهرات ايضاً:

هكذا تحصلين على مكياجها في النهار:

تم توحيد بشرة سلمى بكريم أساس بتركيبة خفيفة حافظ على لونها الأسمر الجذّاب.

ثم تم تغليف بشرتها ببودرة حرة لإخفاء زيت البشرة.

اختار بسّام ألوان الظلال من تدرجات البني والبيج من دون أي تحديد بالأي لاينر.

الماسكارا Frange Cils Mascara

البلاش وردي من مجموعة Rose.

اما أحمر الشفاه فكان Rouge kuwait.

في الليل:

اعتمد بسّام اللمسات المعدنيّة على ظلال العيون Metallic Eyeshadow ، خلال عشائها في منزل المصمم إيلي صعب مع أحمر شفاه Nude .

اللافت أن سلمى أعجبت كثيراً بالماكياج، وخصوصاً بأحمر الشفاه Lily من مجموعة بسام فتوح، حيث طلبت أن تضعه في حقيبتها طوال الوقت .

يذكر أن بسام فتوح قد عمل جاهداً على تحقيق رغبة حايك في وقت قصير جداً، ولفت انتباهنا إلى أنها تتميّز بجمال طبيعي بعيداً كل البعد عن حقن البوتوكس والفيلر" ويقول" ضاحكاً نعم تفاجأت بسنها وبطبيعة جمالها الناعم".

أخيراً حملت معها المكسكية سلمى باقة من أجمل مستحضرات بسّام فتوح.