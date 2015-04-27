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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم

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بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

السيسى يلتقى محلب لمتابعة حادثى تصادم مترو العباسية وغرف الفوسفات

محلب يصدر قرارا بعزل وإخلاء عدد من المناطق برفح وتقدير التعويضات المستحقة

محافظ الشرقية: وفاة مواطن “الإبراهمية” نتيجة أزمة قلبية وليس التسمم

شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات

رئيس المترو: عودة حركة قطارات الخط الثالث جزئيا بعد رفع القطار المتصادم

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مصر 365

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