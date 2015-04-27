بالفيديو.. إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع دينا عبد العليم

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السيسى يلتقى محلب لمتابعة حادثى تصادم مترو العباسية وغرف الفوسفات

محلب يصدر قرارا بعزل وإخلاء عدد من المناطق برفح وتقدير التعويضات المستحقة

محافظ الشرقية: وفاة مواطن “الإبراهمية” نتيجة أزمة قلبية وليس التسمم

شركة مياه الإسكندرية: عمل إرهابى وراء تسرب الغاز للترعة المغذية للمحطات

رئيس المترو: عودة حركة قطارات الخط الثالث جزئيا بعد رفع القطار المتصادم