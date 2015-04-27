خالد صلاح: لغة الحوار فى الإعلام تدنت ويجب تقديم أفكار بدلاً من الشتائم

شرح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، كيف تدنت لغة الحوار بالنسبة لوسائل الإعلام والنخبة السياسية، وكيف وصل بنا الحال داخل الدولة، إلى تقديم شتائم بدلاً من الأفكار التى قد تحول الدولة إلى بلد ديمقراطى حقيقى.

وقال خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، إن الأحزاب السياسية يجب أن تتنافس داخل الدولة على تمثيل الشعب المصرى داخل مجلس النواب، فضلاً عن تشريع القوانين ومراقبة الحكومة وتداول السلطة فيما بينها بشكل سلمى، ولكن لن يحدث هذا إلا بوجود أفكار وليس توجيه السباب والشتائم ووجود مؤامرات تحتية بجانب وجود "سفه إعلامى" كما يحدث داخل الدولة، مؤكدا أنه حال عدم وجود حوار على الأفكار بين الأحزاب لبناء البرلمان فإن مجلس النواب لن يفيد الدولة بشىء نهائياً قائلاً "لو مافيش حوار على أفكار يبقى البرلمان لو اتعمل فى أى وقت مش هيفرق مع البلد دى خالص".

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن مصر قبل وبعد ثورة يناير تسير بمنهج تكبير الرأى خاصة فى الحياة السياسية، حيث ترى أن رأيها صواب ولا يمكن أن يحتمل الخطأ، مضيفًا "وبعد الثورة ظهر أقبح ما فينا وبنشتم بعض وما فيش حد فاهم عقيدة الوصول إلى حل وسطى وكلنا عاوزين نهزم بعض".

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