جامعة الزقازيق تشكل لجنة قانونية لبحث وضع محمد مرسى تمهيدًا لفصله

قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، تشكيل لجنة قانونية لبحث الوضع القانونى، للرئيس الأسبق محمد مرسى وبحث إمكانية فصله، بعد أن خاطبت وزارة التعليم العالى، الجامعة ببحث وضعه القانونى تمهيدًا لفصله.

كان الدكتور محمد مرسى، يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، وما زال يتمتع بحقوقه الوظيفية، رغم حبسه وانقطاعه عن العمل منذ سنوات، حيث سبق وأن ورد اسمه العام الماضى على إحدى رسائل الماجستير، نُوقشت بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

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