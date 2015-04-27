أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة الزقازيق تشكل لجنة قانونية لبحث وضع محمد مرسى تمهيدًا لفصله

Google+ Print
جامعة الزقازيق تشكل لجنة قانونية لبحث وضع محمد مرسى تمهيدًا لفصله جامعة الزقازيق تشكل لجنة قانونية لبحث وضع محمد مرسى تمهيدًا لفصله
قرر مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، تشكيل لجنة قانونية لبحث الوضع القانونى، للرئيس الأسبق محمد مرسى وبحث إمكانية فصله، بعد أن خاطبت وزارة التعليم العالى، الجامعة ببحث وضعه القانونى تمهيدًا لفصله.

كان الدكتور محمد مرسى، يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، وما زال يتمتع بحقوقه الوظيفية، رغم حبسه وانقطاعه عن العمل منذ سنوات، حيث سبق وأن ورد اسمه العام الماضى على إحدى رسائل الماجستير، نُوقشت بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

- نجل المعزول يواصل مزاعمه.. أسامة مرسى: نتلقى اتصالات من رؤساء دول بأمريكا اللاتينية وبرلمانات أوروبا للاطمئنان على والدى.. والسلطة عرضت تعيين حراسة للأسرة.. وخبراء: محاولات للاستعراض بتماسك الجماعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365