رئيس جامعة عين شمس: طلابنا قدموا 135 ابتكارا ونسعى لربطها بالصناعة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، إن دعم الابتكارات العلمية للطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث، يلخص دور الجامعة، وهو ما اتضح خلال 135 ابتكارا وبحثا، عُرِضَت خلال المؤتمر العلمى للجامعة.

جاء ذلك، خلال فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لجامعة عين شمس تحت عنوان "نحو منظومة وطنية للابتكار.. مؤشرات الحاضر وتطلعات المستقبل"، وفى حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور حسين عيسى: "نوعد رئيس الوزراء أننا كجامعة سنلعب دور مؤسسى فى ربط الاختراعات والابتكارات بالصناعة، والتواصل مع الشركات وتطبيقها على أرض الواقع خلال 6 أشهر".

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة فى المرحلة المقبلة، ستسوق لمثل هذه الابتكارات، بما يخدم المجتمع، قائلا: "التعليم فى النهاية قضية مصر الأولى فى التقدم للأمام، وأعلم أعباء رئيس الوزراء الشديدة والوزراء أنفسهم".

ونُظِّمَت فعاليات المؤتمر، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وبدأت بالسلام الجمهورى، وآيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلى عن جامعة عين شمس، شاهده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وشارك فى المؤتمر كل من وزراء التعليم العالى، والبحث العلمى، والاثار، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والصحة، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، وعدد من الوزراء السابقين، والدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد العزيز، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب عزت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع.