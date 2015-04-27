الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين‎ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية. كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمى.

وتم خلال الاتصال التطرق إلى انعقاد فعاليات التمرين البحرى المشترك حمد -1، الذى تنفذه قوة دفاع البحرين بمشاركة مجموعة من السفن الحربية والطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة المصرية، وذلك فى إطار العلاقات الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، كما يساهم فى تعزيز ورفع الكفاءة القتالية للقوات ونقل وتبادل الخبرات التدريبية باِستخدام أحدث التكتيكات الجوية والبحرية وأساليب القتال الحديثة.

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