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رئيس الأهلي يتحدث لـ في الجول.. عن مصير جاريدو بعد الخسارة من المقاولون

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رئيس الأهلي يتحدث لـ في الجول.. عن مصير جاريدو بعد الخسارة من المقاولون رئيس الأهلي يتحدث لـ في الجول.. عن مصير جاريدو بعد الخسارة من المقاولون

يصر محمود طاهر رئيس الأهلي على مبدأ عدم الإطاحة بالمدير الفني للفريق الأول في منتصف الموسم، وذلك بعد الخسارة من المقاولون العرب يوم الاثنين.

وسقط الأهلي خاسرا أمام المقاولون بهدف ليصل الفارق بينه والزمالك المتصدر إلى 11 نقطة في قمة الدوري.

وقال طاهر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com عقب نهاية اللقاء: "جاريدو مستمر حتى نهاية الموسم".

وأضاف "الفريق قدم أداء جيدا أمام المقاولون وسيطر أغلب فترات اللقاء، حتى سجل المقاولون هدفا من هجمة مرتدة".

وأوضح رئيس الأهلي "الخسارة من المقاولون لن تغير رأي مجلس الإدارة في إعطاء الفرصة للجهاز الفني حتى نهاية الموسم".

ويستضيف الأهلي منافسه المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل بعد الخسارة ذهابا بهدف.

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