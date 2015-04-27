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شوقى السعيد خارج معسكر الإسماعيلى بسبب دعوى قضائية

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شوقى السعيد خارج معسكر الإسماعيلى بسبب دعوى قضائية شوقى السعيد خارج معسكر الإسماعيلى بسبب دعوى قضائية

اضطر طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي للموافقة على خروج لاعب الفريق شوقي السعيد من معسكر الفريق الذى يستعد من خلاله للقاء فريق وادي دجلة يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الممتاز بسبب أزمة شخصية.

وكان اللاعب قد طلب من المدير الفني السماح له بالمبيت بالمنصورة لأن هناك دعوى قضائية تخصه سوف تعرض يوم الثلاثاء ولابد من حضوره.

وقد يلحق اللاعب بالمباراة ومن ثم يدفع به يحيى في دكة البدلاء، وذلك حال انتظامه في المعسكر قبل اللقاء، وكان ذهنيا بدنيا مستعد للمشاركة.

أما في حالة عدم استعداده فسوف يتم استبعاده نهائيا من التشكيل.

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فيديو اليوم السابع