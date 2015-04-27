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جاريدو: لن أستقيل.. وفرص الأهلي في الفوز بالدوري أصبحت مستحيلة

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جاريدو: لن أستقيل.. وفرص الأهلي في الفوز بالدوري أصبحت مستحيلة جاريدو: لن أستقيل.. وفرص الأهلي في الفوز بالدوري أصبحت مستحيلة

قال خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي إنه لن يستقيل ومقتنع تماما بأنه سيستمر حتى نهاية الموسم.

وصرح جاريدو بعد الخسارة أمام المقاولون العرب 1-0 "لن أستقيل. القرار في النهاية دوما يكون مع مجلس الإدارة لكني مستمر في مهمتي".

وتابع "أعلم أن حظوظ الأهلي في الدوري باتت صعبة جدا. مستحيلة فعلا لكننا لن نقف عن المحاولة والعمل حتى اللحظة الأخيرة".

ويتفوق الزمالك متصدر الدوري المصري على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ11 نقطة مع الجولة 27 من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر ذهابا 1-0 في المغرب.

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