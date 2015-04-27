مدرب المقاولون: لعبنا على التعادل في الشوط الأول.. للفوز في الثاني

أكد محمد عودة المدرب العام للمقاولون العرب أن خطة حسن شحاتة المدير الفني اعتمدت على استدراج الأهلي إلى الشوط الثاني قبل اقتناصه وهو ما حدث.

المقاولون خرج متعادلا مع الأهلي في الشوط الأول من لقاء الفريقين في الجولة 27 من الدوري المصري، وفاز في الشوط الثاني بهدف.

وقال عودة بعد المباراة عبر قناة النيل للرياضة: "لعبنا على التعادل في الشوط الأول. وحققنا مرادنا".

وتابع "في الشوط الثاني ضخ الجهاز الفني للمقاولون لاعبين بسمات هجومية أكثر وانتزع الفوز المستحق من الأهلي".

وأتم "الخطة كانت ممتازة وموفقة وتنفيذ اللاعبين كان مثاليا".