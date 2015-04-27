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جاريدو: التبديلات؟ أحتاج لتجربة اللاعبين

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جاريدو: التبديلات؟ أحتاج لتجربة اللاعبين جاريدو: التبديلات؟ أحتاج لتجربة اللاعبين

أرجع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي أسباب تبديلاته أمام المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الاثنين إلى احتياجه لتجربة اللاعبين.

وكان الأهلي قد خسر أمام المقاولون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 27 من الدوري المصري.

ووجهت العديد من الأسئلة لجاريدو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة عن سر تبديلاته خلال المباراة، وأجاب المدرب الإسباني"هناك سببان".

وأضاف"السبب الأول هو وجود تبديلات اضطرارية، أما السبب الثاني فهو احتياجي لتجربة بعض اللاعبين".

وأكد المدير الفني للأهلي في الوقت ذاته أن الفترة المقبلة سوف تشهد حصول اللاعبين الشباب على وقت أكثر للمشاركة في المباريات.

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