بالصور.. محافظ المنيا يتفقد مستشفى الأمراض الصدرية

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مستشفى الأمراض الصدرية، للإطمئنان على سير العمل بها ، ومتابعة آليات تقديم الخدمة الطبية للمرضي.

تفقد المحافظ خلال جولته في المستشفى قسم الاستقبال والمبنى الإداري بالمستشفي وراجع عدد من سجلات المستشفى ، كما تفقد عيادة الأطفال واستمع إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين المترددين على المستشفى ومبنى التأمين الصحي الملحق بها.

وأصر المحافظ على الإنتظار لحين صرف أدوية لإحدى المرضى من مبنى التأمين الصحي.

وطالب المحافظ بالعمل على إعادة توزيع القوى البشرية بالمستشفى ،موضحا أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مواطن الإخلاص والاجتهاد في عمله، ومن لم يؤدي العمل المنوط به فعليه أن يترك مكانه لغيره.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتزويد المستشفى بعدد كاف من العمالة، حيث تعانى المستشفى من قلة أعداد العمال.

كلف دكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة متكاملة للوقاية والتوعية من أمراض الكبد، من خلال مشاركة كافة مؤسسات الدولة الطبية والدينية والتعليمية لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من الفيروس.