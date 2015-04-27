لو بتتفسح مع ولادك خللى بالك..استخدام الآباء للمحمول يعرض أبناءهم للإصابات

• أضرار الدردشة والتحدث مع الآخرين عند التنزه

• انحرافات الآباء

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الأطفال الصغار هم أكثر عرضة للمعاناة من إصابات الملاعب عند استخدام آبائهم للمحمول للتحدث أو إرسال الرسائل النصية.>كما وجدت الدراسة، أن التحدث مع الآخرين والدردشة معهم قد يرفع من احتمالات ضرر الأطفال عند التنزه.>ولاحظ باحثون من المركز الطبى ليكوبين للأطفال فى نيويورك، خلال تحليل بيانات أكثر من 50 زوجًا وزوجة لديهم أطفال وذلك فى سبعة ملاعب، أن عدم التركيز مع الأطفال عن طريق التحدث عبر التليفون المحمول لمدة 10 إلى 20 دقيقة، تسبب فى وقوع وإصابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا و5 سنوات من العمر.>وأوضح الباحثون أن تحدث الآباء مع غيرهم من البالغين تمثل 33% من أسباب إصابة الأطفال، تليها الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بنسبة 30%، كما شكلت الأنشطة مثل الأكل والشرب والقراءة والبحث فى الحقيبة أو المحفظة الـ37% المتبقية من الانحرافات.

وأضاف الباحثون أن ما يقرب من ثلث الأطفال قد يفعلومن الأشياء الخطرة، مثل الصعود والقفز من على التلال العالية، واإءنزلاق، ورمى الرمل، ودفع الأطفال الآخرين، نتيجة لعدم تركيز آبائهم معهم.

وفى كل عام، هناك أكثر من 200000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 عامًا يتم التعامل معهم فى غرف الطوارئ بالولايات المتحدة نتيجة لإصابات الملاعب، وفقًا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية فى الولايات المتحدة.