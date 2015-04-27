وزير السياحة يشارك في حدث عالمي دعمًا لسياحة الغوص والأنشطة البحرية

أبدى وزير السياحة خالد رامي استعداده للمشاركة بنفسه في حدث عالمي جديد مزمع تنفيذه في شهر يونيو المقبل بمحافظة البحر الأحمر لدخول مصر فى موسوعة جينس من خلال مشاركة 400 غواص فى تنظيف قاع البحر وكسر الرقم العالمي الحالي لأكبر عدد غواصين والمسجل باسم حكومة أبوظبي بعدد 300 غواص، وذلك بمشاركة أحمد جبر بطل مصر في موسوعة جينس بكسر الرقم القياسي لأعمق غطسة نُفذت في تاريخ البشرية بعمق 332,5 متر.

وأشار رامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن الحدث العالمي – إلى أهمية مشاركة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة في توظيف الأحداث الرياضية الهامة في الترويج السياحي لمصر والاستغلال الأمثل لتلك الأحداث في إيضاح الصورة الحقيقة لمقاصدنا السياحية والتأكيد على تمتعها بالأمن والأمان.

وأضاف الوزير أن هذا الحدث العالمي له بالغ الأثر فى تنشيط السياحة ولفت نظر العالم لنشاط الغوص الترفيهى فى مصر واهتمام الدولة بالحفاظ على بيئة بحرية نظيفة لاستمرار التوازن البيئى فى إطار مفهوم السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن نشاط الغوص له قاعدة عريضه من رواده وأن هوايته المفضلة هى ذلك النشاط.

من جانبه أشار جبر أن بداية الحدث ستكون من الغردقة وتنتهي بجنوب مصر حتى حلايب وشلاتين، كما تتضمن جزء من نهر النيل والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الحدث يلقى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والسياحية.

يشار إلى أن وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأحداث الرياضية أو الفنية التي من شأنها الترويج للمقصد السياحي المصري ونقل وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري خاصة في ظل الظروف الراهنة.