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السيطرة على حريق مصنع مكرونة بالمنوفية واستقرار حالات العمال المصابين

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السيطرة على حريق مصنع مكرونة بالمنوفية واستقرار حالات العمال المصابين السيطرة على حريق مصنع مكرونة بالمنوفية واستقرار حالات العمال المصابين
أكد العميد خالد بيبرس، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بمخزن مصنع "روجينا" لإنتاج المكرونة، بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات، بعد الدفع بـ4 سيارات لقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم إخلاء المبنى.

وتمت عملية التبريد، وأرجح مسئول بالمصنع أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونتج عن الحريق إصابة 17 من عمال المصنع باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام.

وقالت الدكتورة هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية، إن حالة الـ17 عاملا المصابين باخنتاق، متوسطة، وتم عمل اللازم لهم بمستشفى السادات العام، وخروج معظم الحالات بعد استقرار حالتهم الصحية.


>- إصابة 17 عاملا باختناق فى حريق مصنع "مكرونة" بالمنوفية
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