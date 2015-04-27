بيتي وايت تحصد أهم جائزة في حفل " Daytime Emmy"

الإثنين 27-04-2015 18:30
أقيم ليل الأحد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاحتفال الـ42 لتوزيع جوائز Daytime Emmy في حدث تحضيريّ، بحضور أبرز وجوه الفن والتثميل.
وحصلت Betty White، البالغة من العمر 93 عاماً، على أهمّ جائزة في المناسبة، وهي " جائزة العمر أو Lifetime Achievement".
وخلال تسلّمها جائزتها، أعربت الممثلة عن سعادتها الكبيرة، لأنها لا تزال تحقق النجاحات برغم تقدّمها في السنّ.
وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين بجوائز Daytime Emmy:
OUTSTANDING DRAMA SERIES :
The Young And The Restless
OUTSTANDING NEW APPROACHES DRAMA SERIES:
The Bay The Series
OUTSTANDING CULINARY PROGRAM :
Barefoot Contessa: Back to Basics
OUTSTANDING MORNING PROGRAM:
CBS Sunday Morning
OUTSTANDING MORNING PROGRAM IN SPANISH:
Un Nuevo Díaa
OUTSTANDING TALK SHOW/ INFORMATIVE:
The Chew
OUTSTANDING ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST:
Kelly Ripa, Michael Strahan, Live! with Kelly and Michael
OUTSTANDING ENTERTAINMENT NEWS PROGRAM:
Entertainment Tonight
OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES:
Maura West, General Hospital
OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES:
Anthony Geary, General Hospital
OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES:
Amelia Heinle, The Young and the Restless
OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES:
Chad Duell, General Hospital
OUTSTANDING YOUNGER ACTRESS IN A DRAMA SERIES:
Hunter King, The Young and the Restless
OUTSTANDING YOUNGER ACTOR IN A DRAMA SERIES:
Freddie Smith, Days of Our Lives
OUTSTANDING GAME SHOW HOST:
Craig Ferguson, Celebrity Name Game
OUTSTANDING TALK SHOW/ ENTERTAINMENT:
The Ellen DeGeneres Show
OUTSTANDING INFORMATIVE TALK SHOW HOST:
Steve Harvey, Steve Harvey
DIRECTING FOR A DRAMA SERIES:
The Bold and the Beautiful
WRITING FOR A DRAMA SERIES:
The Bold and the Beautiful
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