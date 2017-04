بيتي وايت تحصد أهم جائزة في حفل " Daytime Emmy"

أقيم ليل الأحد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاحتفال الـ42 لتوزيع جوائز Daytime Emmy في حدث تحضيريّ، بحضور أبرز وجوه الفن والتثميل.

وحصلت Betty White، البالغة من العمر 93 عاماً، على أهمّ جائزة في المناسبة، وهي " جائزة العمر أو Lifetime Achievement".

وخلال تسلّمها جائزتها، أعربت الممثلة عن سعادتها الكبيرة، لأنها لا تزال تحقق النجاحات برغم تقدّمها في السنّ.

وهذه لائحة مفصلة بأسماء الفائزين بجوائز Daytime Emmy:

OUTSTANDING DRAMA SERIES :

The Young And The Restless

OUTSTANDING NEW APPROACHES DRAMA SERIES:

The Bay The Series

OUTSTANDING CULINARY PROGRAM :

Barefoot Contessa: Back to Basics

OUTSTANDING MORNING PROGRAM:

CBS Sunday Morning

OUTSTANDING MORNING PROGRAM IN SPANISH:

Un Nuevo Díaa

OUTSTANDING TALK SHOW/ INFORMATIVE:

The Chew

OUTSTANDING ENTERTAINMENT TALK SHOW HOST:

Kelly Ripa, Michael Strahan, Live! with Kelly and Michael

OUTSTANDING ENTERTAINMENT NEWS PROGRAM:

Entertainment Tonight

OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES:

Maura West, General Hospital

OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A DRAMA SERIES:

Anthony Geary, General Hospital

OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES:

Amelia Heinle, The Young and the Restless

OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES:

Chad Duell, General Hospital

OUTSTANDING YOUNGER ACTRESS IN A DRAMA SERIES:

Hunter King, The Young and the Restless

OUTSTANDING YOUNGER ACTOR IN A DRAMA SERIES:

Freddie Smith, Days of Our Lives

OUTSTANDING GAME SHOW HOST:

Craig Ferguson, Celebrity Name Game

OUTSTANDING TALK SHOW/ ENTERTAINMENT:

The Ellen DeGeneres Show

OUTSTANDING INFORMATIVE TALK SHOW HOST:

Steve Harvey, Steve Harvey

DIRECTING FOR A DRAMA SERIES:

The Bold and the Beautiful

WRITING FOR A DRAMA SERIES:

The Bold and the Beautiful

