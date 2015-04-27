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منتج "علاقات خاصة" يحسم مسألة دور الراحل عصام بريدي في المسلسل

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منتج "علاقات خاصة" يحسم مسألة دور الراحل عصام بريدي في المسلسل منتج "علاقات خاصة" يحسم مسألة دور الراحل عصام بريدي في المسلسل

الإثنين 27-04-2015 17:38

أكّد منتج مسلسل "علاقات خاصة" زياد الشويري في حديث إذاعي، أن لا أحد سيحلّ مكان الممثل الراحل عصام بريدي في المسلسل، موضحاً أنه ستتمّ معالجة الأمر درامياً للمحافظة على الحبكة.
يذكر أنّ شائعات تمّ تداولها بعد وفاة عصام قبل أسبوعين في حادث سيّارة، أنّ شقيقه الإعلامي وسام بريدي سيقوم هو بتجسيد دوره في المسلسل لإكمال ما تبقى من مشاهد، إلا أنّ فريق عمل البرنامج نفى الأمر مؤكداً أنّه لم يتحدّث عن الموضوع مع وسام أصلاً، ليصار بعد اجتماعات بين الكاتبة والمخرجة والمنتج على إيجاد مخرج درامي لدور عصام دون المس بجوهر المسلسل.

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سيدتي