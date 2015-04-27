روّاد مواقع التواصل الاجتماعي: حتى أنت يا ديانا حداد؟

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة لها على "انستغرام" وهي بروب الحمام حيث كانت تضع منشفة على شعرها لتوحي لمتابعيها أنّها خرجت للتّو من الحمّام، وكتبت حكمة تحت الصورة "خذ من مرح الأطفال، خذ من حكمة المسنين، خذ من تواضع العظماء، خذ من أحلام الفقراء".

متابعو ديانا الذين اعتادوا إطلالاتها الرزينة استغربوا هذه الصّورة التي لا تمتّ إلى شخصيّة فنّانتهم بصلة، وتساءلوا عن الرّابط بين الصّورة والحكمة، بينما علّق البعض بقوله إنّ ما يحدث على إنستغرام النجوم لم يعد مقبولاً متسائلاً "حتى أنت يا ديانا حداد؟".