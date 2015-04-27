بالصور: كدمات على وجه براد بيت

ظهرت كدمات مثيرة للجدل على وجه الممثل العالمي Brad Pitt خلال مشاركته في الاحتفال السنوي الذي يُقام في هوليوود لدعم الأطفال المصابين بمرض التوحّد " Light Up the Blues Concert " في كاليفورنيا.

وبرغم أنّ الممثل خاض منافسة شرسة انتهت بفوزه بغيتار، بلغ ثمنه 23 ألف دولار، في المزاد العلني الذي أقيم للمناسبة، فإنّ الكدمات الواضحة على وجهه عندما اعتلى المسرح كانت الحدث الأبرز .

وبعد الاحتفال، صرّح Brad بأنّ الكدمات كانت نتيجة صعوده على الدرج في الظلام وهو يحمل الكثير من الأغراض.

يُذكر أنّ احتفال "Light Up the Blues Concert " بدأ عام 2013 تحت إشراف الموسيقي Stephen Stills وزوجته Kristen.

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