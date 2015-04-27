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“الهنيدي” يعلن انتهاء “لجنة الانتخابات” من تعديلات القوانين.. والمقاعد الفردية 448

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“الهنيدي” يعلن انتهاء “لجنة الانتخابات” من تعديلات القوانين.. والمقاعد الفردية 448 “الهنيدي” يعلن انتهاء “لجنة الانتخابات” من تعديلات القوانين.. والمقاعد الفردية 448

المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات – برئاسته – من تعديل القوانين، ورفعها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف الهنيدي، بعد انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اجتماعها الأخير اليوم والذي استمر لما يزيد عن 5 ساعات، أن اللجنة أخدت وقتها فى مرحلة التدقيق الخاصة بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأخير للجنة اليوم الأحد.

ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء وعضو اللجنة، إن عدد المقاعد الفردية أصبح 448 مقعدًا.

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