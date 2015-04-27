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مصرع طالب وإصابة 5 آخرين في نشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي بسوهاج

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مصرع طالب وإصابة 5 آخرين في نشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي بسوهاج مصرع طالب وإصابة 5 آخرين في نشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي بسوهاج

أرشيفية

لقي طالب مصرعه وأصيب  5 آخرين عقب نشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي السريع “الشرقي” بنجع البلابيش – دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة علي الطريق الزراعي السريع ” الشرقي” بنجع البلابيش – دائرة المركز ووجود متوفـي ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم “ص أ ط 5689″ ماركة بيجو” فر قائدها هاربًا” علي الطريق اشتعلت النيران بها فجأة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4259 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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