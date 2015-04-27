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إصابة 17 عاملا باختناق فى حريق مصنع "مكرونة" بالمنوفية

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إصابة 17 عاملا باختناق فى حريق مصنع "مكرونة" بالمنوفية إصابة 17 عاملا باختناق فى حريق مصنع "مكرونة" بالمنوفية
أصيب 17 عاملا باختناقات، فى حريق نشب مساء اليوم الاثنين، بمصنع "ريجينا" لإنتاج المكرونة، بالمنطقة الصناعية الأولى، بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد وحيد الحضرى، مأمور مركز السادات، يفيد بنشوب حريق هائل بالمصنع، بالمنطقة الصناعية الأولى بالسادات، ما أسفر عن إصابة 17 عاملا بحالات اختناق.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وسيارتا إطفاء، و6 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفتى السادات المركزى، وهرمل بمنوف، تحت إشراف الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.


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