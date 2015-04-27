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محلب: نسعى للاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية ثم التصدير للخارج

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محلب: نسعى للاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية ثم التصدير للخارج محلب: نسعى للاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية ثم التصدير للخارج
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: " مقبلة على مشروعات كبرى فى الثروة السمكية فى ظل مشروع قناة السويس الجديدة، ومصر همها الأول والأخير أن يكون عندها اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية والبدء فى التصدير للدول المختلفة".

جاء هذا التصريح خلال تفقد محلب وبرفقته 7 وزراء لمعرض الابتكار الأول لجامعة عين شمس ومشاهدته أحد الابتكارات عن الثروة السمكية.

وتحدث محلب فى الجولة إلى الطلاب المبتكرين، وتوجه بعد ذلك إلى قاعة المؤتمرات للمشاركة فى المؤتمر العلمى الأول للجامعة الذى سيبدأ بعد قليل.

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مصر 365

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