عمرك أكلت ورق الخس مطبوخ؟! جربه وعالج البواسير والإمساك

ورق الخس أحد أهم الورقيات الخضراء المفيدة للصحة، ولا شك أن فكرة طهيه أو إدخاله فى أطعمة غير نيئة غريبة ولا يعتادها الكثيرون.

الدكتور محمد عبد الفتاح، أخصائى الرعاية، نصح بطهى ورق الخس فى بعض الحالات التى لا يقبل فيها البعض تناول الخس الأخضر الطازج خوفًا من البكتيريا والديدان التى تعيش بداخله، مؤكدًا أن طهيه فى هذه الحالة يعد طريقة سهلة للاستفادة بعناصره وأليافه.

وأوضح "محمد" أن الخس يطهى بأكثر من طريقة، فمن الممكن إدخاله مع الكرنب فى سباق الوجبة المصرية المعروفة "المحشى" مع استبدال الأرز المحشى باللحم المفروم لكى تصبح وجبة خفيفة وصحية ولذيذة، إضافة إلى أنها تضمن هضمًا سليمًا وغير مرهق، كما أنها وجبة جيدة لمرضى البواسير شريطة عدم إضافة الشطة والفلفل.

كما يساعد الخس المطهى أو المسلوق والذى لا يتعد طهيه الـ4 دقائق ويمكن الاستفادة بشوربته كمرق جيد ومفيد ومسهل للهضم والإمساك، كما أن أليافه تساعد حركة الأمعاء، وسهولة استفادتها من الطعام الجانبى لهذا الخس المطهى المفيد.