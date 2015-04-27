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4 عوامل تتسبب فى الإصابة بالأورام الليفية أهمها تأخر سن الزواج

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4 عوامل تتسبب فى الإصابة بالأورام الليفية أهمها تأخر سن الزواج 4 عوامل تتسبب فى الإصابة بالأورام الليفية أهمها تأخر سن الزواج
تخشى جميع السيدات من الإصابة بالأورام خاصة تلك التى تنتشر بين النساء، وأهمها الأورام الليفية فى الرحم، فما أسباب الإصابة بهذا النوع من الأورام؟.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن الإصابة بالأورام الليفية ليس لها أى أسباب معروفة ولكن يوجد بعض العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بهذا النوع من الأورام.

1- ارتفاع هرمون الاستروجين، حيث إن الأورام الليفية لديها حساسية من هذا الهرمون ومن ارتفاعه ولذلك عند ارتفاع نسبته خاصة أثناء أخذ بعض الأدوية لتنشيط المبيض يتسبب فى زيادة وسرعة نمو الأورام الليفية داخل الرحم، كما أن الإصابة بالأورام الليفية تزداد ويتضاعف حجمها بسرعة أكبر عن خلايا الرحم الطبيعية وبالأخص أثناء فترة الحمل.
>2- تأخر سن الزواج يساعد على زيادة فرص تكون الورم الليفى الرحمى وذلك لعدم تعرض الرحم لهرمون البروجيسترون الذى يتم إفرازة بكثرة أثناء فترة الحمل.
>3- الإصابة بزيادة الوزن من أهم أسباب الإصابة بالأورام الليفية وذلك لأن السمنة تتسبب فى زيادة إفراز هرمون الاستروجين فى الدم.
>4- وأيضا العامل الوراثى له دور هام وعليك القيام بالفحوصات الخاصة لاكتشاف هذه الأورام فى سن الـ35.

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مصر 365