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وكيل أوقاف بنى سويف للمواطنين:التوجه لشركة الكهرباء قبل تعليق "زينة رمضان"

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وكيل أوقاف بنى سويف للمواطنين:التوجه لشركة الكهرباء قبل تعليق "زينة رمضان" وكيل أوقاف بنى سويف للمواطنين:التوجه لشركة الكهرباء قبل تعليق "زينة رمضان"
أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، أن من يريد من المواطنين تعليق "زينة رمضان" على واجهة أى مسجد، عليه التوجه إلى شركة الكهرباء، لدفع قيمة الاستهلاك بالممارسة، طوال الشهر ويسلم الإيصال للمسئولين العاملين بالمسجد، ومن يخالف سيتم تحرير محضر ضده بالشرطة لمخالفته للقانون.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الأوقاف، والأئمة، ومقيمى الشعائر، والمؤذنين، وعمال المساجد، بمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة، لتوعيتهم بأهمية دورهم فى المرحلة الحالية، والتى تستلزم ضرورة الحيطة واليقظة الدائمة، للتصدى لكل من يفكر فى اختراق العمل الدعوى بالمساجد، أو العبث والمساس بحرمة وقدسية المساجد.

وطالب سلامة، عُمّال المساجد، بضرورة ترشيد الكهرباء، خلال فصل الصيف، وشهر رمضان الكريم، لاعتياد الكثير من الناس تعليق بعض الزينات الكهربائية بالمآذن، وواجهات المساجد، ويعد ذلك صورة من صور الإسراف، ما يتسبب فى ضرر المرضى بالمستشفيات، أو توقف مصنع ما، أو تعطيل طالب علم.

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مصر 365