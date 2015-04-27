بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يقودان حملة إزالة التعديات بترعة الحمام

قاد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، اليوم الاثنين، حملة أمنية مُكَبَّرَة لإزالة التعديات على ترعة مياه الشيخ زايد بالحمام.

وتأتى الحملة من أجل الحفاظ على منسوب المياه بالترعة المغذية لمحطة تنقية مياه جنوب العلمين، التى توفر مياه الشرب لأهالى محافظة مطروح، وتمت إزالة عدد من وصلات المياه عبر الخراطيم الكبيرة، وردم فتحات واسعة على جانبى الترعة، كانت تروى مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالمخالفة.

وأكد محافظ مطروح خلال الحملة، أنه لن يسمح باستمرار الأوضاع الخاطئة، وما بنى على خطأ فهو خطأ، مشيرًا إلى أن زراعة الأراضى غير المقننة على جانبى ترعة الحمام منذ 10 أعوام، رغم أن الهدف هو الاستصلاح الزراعى، لكن لم تقنن أوضاعها الزراعية أو المائية والرى، مع وجود 4 حالات مقننة فقط، أما باقى المساحات الزراعية الكبيرة فتروى من مياه الترعة التى أنشئت فى الأساس لتوفير مياه الشرب لأهالى مطروح، ووجود أكثر من 600 حالة تعدٍ من خلال مواسير، ومواتير رفع، وفتحات على جانبى الترعة، ما يضر بالصالح العام.

وقال محافظ مطروح إنه نظرًا لتحقيق الصالح العام، ومراعاة لظروف المزارعين الإنسانية، وحتى لا تمنع المياه عن الزراعات الكبيرة تقرر وضع آلية مؤقتة تنفذ اعتبارًا من اليوم الاثنين، لتقنين الرى فى ساعات محددة تبدأ من الساعة 7 مساءً، وحتى السادسة صباحًا، مع الحفاظ على المنسوب المناسب لمياه الترعة لتشغيل محطة تنقية مياه جنوب العلمين ليلاً ونهارًا، والتنسيق بين مديرية أمن مطروح وشركة مياه الشرب ومسئول الرى والزراعة ومجلس مدينتى الحمام والعلمين، للمرور والمتابعة اليومية، ووقف أى حالة تعدٍ أو عدم التزام بمواعيد الرى الجديدة المحددة، مع تنفيذ القانون وتأكيد السيطرة الأمنية والردع، بسحب المعدات وعمل المحاضر والعرض على النيابة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالرى بالتنقيط، مع المطالبة بسرعة تقنين أوضاع الرى، للأراضى المقننة زراعيًا، وحساب معدلات مياه الرى اللازمة، مع التأكيد على أن الأراضى غير المقننة ووضع اليد فلها إجراءات أخرى يتم تقنينها من خلال الجهة المعنية.

وأكد محافظ مطروح، أن حملات الإزالة للتعديات على خطوط المياه مستمرة، حيث إنه من المفترض أن يصل لمدينة مرسى مطروح 100 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا، إلا أنه عقب توليه مسئولية المحافظة منذ شهرين، كان يصل 30 ألف متر فقط فى اليوم، ومع استمرار الجهود وحملات إزالة التعديات، وصل المنسوب حاليًا الى 60 ألف متر يوميًا.

وناشد المحافظ عمد ومشايخ مطروح، بضرورة التوضيح لأبناء المحافظة، أن الاعتداء على خطوط المياه سيواجهه بإجراءات رادعة، مع طمأنة مواطنى وزائرى المحافظة، أن مشكلة المياه لن تكون موجودة هذا العام، بفضل الجهود التى تبذلها كافة الجهات المعنية مع المحافظة، خاصة رجال الأمن فى الحفاظ على خطوط المياه، ومواجهة أى تعديات بكل حزم.



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محافظ ومدير أمن مطروح وسط المزارعين على ترعة الحمام



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إزالة التعديات على ترعة الحمام



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إزالة فتحات ووصلات غير شرعية لرى الأراضى غير المقننة



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المحافظ ومدير أمن مطروح يقودان حملة لإزالة التعديات على ترعة الحمام



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اكتشاف إحدى الوصلات المخالفة وإزالتها



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محافظ مطروح وسط حراسة مشددة خلال الحملة



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المحافظ يتابع أعمال الإزالة لتوفير المياه لمحطة التنقية