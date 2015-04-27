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محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد راشد البواردي

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محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد راشد البواردي محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد راشد البواردي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد راشد بطي البواردي.

 فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بتقديم صادق عزائه ومواساته إلى أنجال الفقيد سعيد وأحمد وخليفة خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة زعبيل الاولى في دبي داعيا الله جل وعلا أن يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى بواسع رحمته ورضوانه.

وقد أعرب أنجال وذوو الفقيد عن تقديرهم لمواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لهم في مصابهم الجلل مبتهلين إلى الخالق سبحانه وتعالى أن ينعم على سموه بطول العمر وموفور الصحة والسعادة وأن يحفظ قيادتنا المعطاءة من كل سوء ويديم على دولتنا نعمة التلاحم الوطني بين القيادة والشعب "إنه قريب سميع مجيب الدعاء".

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