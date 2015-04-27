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مندوب اليمن بالأمم المتحدة يتهم "بنعمر" بشرعنة انقلاب الحوثيين

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مندوب اليمن بالأمم المتحدة يتهم "بنعمر" بشرعنة انقلاب الحوثيين مندوب اليمن بالأمم المتحدة يتهم "بنعمر" بشرعنة انقلاب الحوثيين
رفض مندوب اليمن بالأمم المتحدة، موقف جمال بنعمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه السابق لليمن، متهمًا إياه بشرعنة انقلاب الحوثيين، وذلك حسبما أفادت قناة"العربية" فى خبر عاجل اليوم الاثنين.

من جانبه قال جمال بنعمر، إن الحوار اليمنى-اليمنى الطريق الوحيد لاستئناف العملية السياسية، ولذا يجب إشراك جميع الأطراف فى العملية السياسية فى اليمن.
>وطالب بنعمر جميع الأطراف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الانهيار فى اليمن حصيلة أخطاء من جميع الأطراف.

وقال إن الأطراف اليمنية كانت اتفقت على معظم النقاط عدا ملف الرئاسة، مشيرًا إلى أن تنظيم القاعدة يستفيد من حالة الفوضى فى اليمن.

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