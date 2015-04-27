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برلمانى يمنى: لا عودة لـ"عاصفة الحزم".. والضربات الحالية هدفها وقف الحوثيين

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برلمانى يمنى: لا عودة لـ"عاصفة الحزم".. والضربات الحالية هدفها وقف الحوثيين برلمانى يمنى: لا عودة لـ"عاصفة الحزم".. والضربات الحالية هدفها وقف الحوثيين
قال اللواء حيدر صالح الليهى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليمنى، إن الضربات الجوية التى تقوم بها قوات التحالف العربى حاليا فى اليمن ضد جماعة انصار الله الحوثى ومليشيا على عبد الله صالح هدفها فى الوقت الراهن وقف تحركات هذه المليشيات .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " من الرياض أنه لا عودة لعملية عاصفة الحزم بمفهومها الاستراتيجى أى الهجوم على مقرات الحوثى ، كما انه لا نية لدى قوات التحالف التدخل بريا فى اليمن .

واوضح ان قوات التحالف العربى فى انتظار قرارات جديدة من الامم المتحدة بعدما انتهت المهلة التى تم اعطاءها لصالح والحوثيين للانسحاب من المناطق التى سيطروا عليها فى اليمن ، مؤكدا أن القضية اصبحت أممية وخرجت عن نطاق الدول الخليجية لطرح حل دولى ملزم لصالح وللحوثيين.

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