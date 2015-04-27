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بدء تركيب ونش انتشال "صندل الفوسفات" الغارق بقنا

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بدء تركيب ونش انتشال "صندل الفوسفات" الغارق بقنا بدء تركيب ونش انتشال "صندل الفوسفات" الغارق بقنا
بدأت الفرق الفنية التابعة للقوات المسلحة، عملية تركيب الونش العملاق الذى وصل لكورنيش قنا، منذ ساعات، وأفاد مصدر مسئول بأنه من المتوقع استغراق من 8 إلى 10 ساعات لتركيب الونش، والبدء فى عملية انتشال صندل الفوسفات الغارق فى النيل.

جاء ذلك استكمالاً لعمليات انتشال الصندل الغارق منذ أيام، وكان على متنه 500 طن من الفوسفات، بعد اصطدامه بإحدى الأعمدة الخرسانية لكوبرى دندرة.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم انتشال أكثر من 90% من كمية الفوسفات الغارقة، فيما تم تعويم الصندل، والفوسفات المتبقى، وتم تحريكه لعدة أمتار عن قاع النيل.

- وصول ونش عملاق و4 ناقلات للبدء فى انتشال صندل الفوسفات الغارق بقنا
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