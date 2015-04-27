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وزير السياحة: سأرتدى بدلة غوص وأنظف قاع البحر الأحمر يونيو المقبل

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وزير السياحة: سأرتدى بدلة غوص وأنظف قاع البحر الأحمر يونيو المقبل وزير السياحة: سأرتدى بدلة غوص وأنظف قاع البحر الأحمر يونيو المقبل
أعلن خالد رامى وزير السياحة، استعداده للمشاركة بنفسه فى تنظيف قاع البحر الأحمر، والمزمع إجراؤه خلال شهر يونيو المقبل.

ويأتى هذا الحدث، كخطوة لدخول فى موسوعة جينس، من خلال مشاركة 400 غواص فى تنظيف قاع البحر وكسر الرقم العالمى الحالى لأكبر عدد غواصين والمسجل باسم حكومة أبوظبى بعدد 300 غواص، وذلك بمشاركة أحمد جبر بطل مصر فى موسوعة جينس بكسر الرقم القياسى لأعمق غطسة نُفذت فى تاريخ البشرية بعمق 332,5 متر .

وأشار رامى -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن الحدث العالمى- إلى أهمية مشاركة الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فى توظيف الأحداث الرياضية المهمة فى الترويج السياحى لمصر والاستغلال الأمثل لتلك الأحداث فى إيضاح الصورة الحقيقة لمقاصدنا السياحية والتأكيد على تمتعها بالأمن والأمان.

وأضاف الوزير، أن هذا الحدث العالمى له بالغ الأثر فى تنشيط السياحة ولفت نظر العالم لنشاط الغوص الترفيهى فى مصر واهتمام الدولة بالحفاظ على بيئة بحرية نظيفة لاستمرار التوازن البيئى فى إطار مفهوم السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن نشاط الغوص له قاعدة عريضة من رواده وأن هوايته المفضلة هى ذلك النشاط .

ومن جانبه أشار جبر إلى أن بداية الحدث ستكون من الغردقة وتنتهى بجنوب مصر حتى حلايب وشلاتين كما تتضمن جزءًا من نهر النيل والبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الحدث يلقى اهتمامًا كبيرًا فى الأوساط الإعلامية والسياحية .

كان وزير السياحة قد كرم أحمد جبر فى وقت سابق باعتباره بطل مصر فى موسوعة جينس لأعمق غطسة.

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مصر 365

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