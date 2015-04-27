أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"اليوم السابع": آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان

Google+ Print
"اليوم السابع": آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان "اليوم السابع": آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان
تحت عنوان "آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان"، تقرأ فى عدد غد الثلاثاء، تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية عيد العمال، والتى أكد خلالها عدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، لتزامنه مع امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تعهده بعدم التدخل فى عمل الأجهزة الرقابية، وتأكيده عدم تدخل الدولة فى شئون القضاء وأحكامه.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..


>ـ آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان.. الرئيس فى عيد العمال: أنا والله أبداً ماهتدخل ولا أسمح لأحد بأن يتدخل فى كلمة القضاء.. ولن أتدخل لدى أى جهاز رقابى للتستر على أى فاسد

ـ صراع قبائل سيناء مع الإرهاب.. "الترابين" تهاجم "بيت المقدس" بعد ذبح صبى عمره 16 عاماً

ـ هانى ضاحى وزير النقل فى أجرأ حوار: إحنا فى حرب ضد الإهمال.. وغير راضى عن أداء بعض هيئات الوزارة

ـ لماذا تراجع مستوى جمال البنات فى ؟! زمان كان عندنا مريم فخر الدين وشويكار وزبيدة ثروت وهند رستم وسعاد حسنى.. والآن محاصرون بين وجوه صنعتها عمليات التجميل

ـ صراع الفضائيات على مذكرات "مبارك"

ـ مباحثات لإنشاء مصنع لإنتاج "الأنسولين" محلياً.. عادل عدوى: تسعى لبناء 26 مركز طبياً فى المحافظات لخدمة مرضى السكر

ـ مفاجأة.. قطار العباسية معطل منذ شهر وخرج من الورش بدون فرامل.. سائقو الخط الثالث يكشفون: حررنا شكاوى رسمية تكشف عيوب القطارات والمسؤولون لم يهتموا

ـ قريباً.. قبل أن نشكو للرئيس.. صفحة يومية عن مشاكل المصريين فى مواجهة مع المسؤولين

ـ أحمد سليمان يستقيل من مجلس الزمالك بسبب عودة شيكابالا.. انقسامات فى القلعة البيضاء حول التفاوض مع الفهد الأسمر.. وسبورتنج لشبونة يطلب 600 ألف يورو لإنهاء الصفقة

ـ "الأمور المستعلجة" تؤيد حكم حظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة

ـ "التعليم": لجان امتحانات الثانوية بلغت 1552 و6 بالسجون.. رئيس عام الامتحانات: 74 مركزا لتوزيع الأسئلة واستبعاد اللجان التى شهدت شغبا العام الماضى

ـ مأساة أسرة تعيش فى جحيم وتناشد الرئيس ووزير الصحة التدخل لعلاج أبنائها.. "أبو إسلام": مش عارف "إسلام" بنت ولا ولد.. وبعت كل حاجة علشان أعالج ولادى الـ"3"


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"