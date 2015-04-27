"اليوم السابع": آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان

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تحت عنوان "آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان"، تقرأ فى عدد غد الثلاثاء، تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية عيد العمال، والتى أكد خلالها عدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، لتزامنه مع امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تعهده بعدم التدخل فى عمل الأجهزة الرقابية، وتأكيده عدم تدخل الدولة فى شئون القضاء وأحكامه.>ـ آخر كلام من السيسى.. لا انتخابات قبل رمضان.. الرئيس فى عيد العمال: أنا والله أبداً ماهتدخل ولا أسمح لأحد بأن يتدخل فى كلمة القضاء.. ولن أتدخل لدى أى جهاز رقابى للتستر على أى فاسد

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