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محافظ الإسكندرية: ضبطية قضائية كاملة لرؤساء الأحياء خلال شهرين

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محافظ الإسكندرية: ضبطية قضائية كاملة لرؤساء الأحياء خلال شهرين محافظ الإسكندرية: ضبطية قضائية كاملة لرؤساء الأحياء خلال شهرين
قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، تعليقًا على أداء 10 رؤساء أحياء لليمين فى منحهم الضبطية القضائية لمواجهة مخالفات البناء: "بدأنا بقوانين البناء ثم سيتم منح الضبطية القضائية الكاملة لكل رئيس حى".

وأضاف المسيرى، عقب قَسَم رؤساء الأحياء اليمين اليوم بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أن هناك اتساعًا لسلطات الضبطية القضائية لرئيس الحى عقب انتهاء التقييم الذى سيتم خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسوف تنشر السلطات فى جريدة الوقائع المصرية، ويتم تفعيلها عقب أداء اليمين".

وأدى 10 رؤساء أحياء بمحافظة الإسكندرية اليمين اليوم، لمنحهم الضبطية القضائية لمواجهة مخالفات البناء بالمحافظة، والتصدى لجرائم المخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وتم التنسيق مع اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الإسكندرية، للموافقة على إنشاء وحدة شرطة متخصصة بكل حى ومركز ومدينة برج العرب، لتنفيذ قرارات الإزالة والتحفظ، كما تم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية، لتنفيذ حملات الإزالة الخاصة بالتعدى على الرقعة الزراعية، فى توقيتات محددة ووضع برنامج زمنى.


>- رؤساء الأحياء بالإسكندرية يؤدون القسم لمنحهم الضبطية القضائية للتصدى للبناء المخالف

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