أخبار مصر العاجلة.. السيسى: محدش يقدر يتدخل فى القضاء أو الإعلام

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها تغطية لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفال عيد العمال، الذى قال خلاله إن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل حلول شهر رمضان، أمر صعب، لتزامنه مع امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تأكيده عدم تدخل الدولة فى شئون القضاء أو الإعلام أو عمل المؤسسات الرقابية.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لتحركات القوات المسلحة فى سيناء ضد بؤر الإرهاب، والتى أسفرت على مدار اليوم عن مقتل 9 تكفيريين، وضبط 8 مشتبه بهم، فضلاً عن تغطية للهجوم الذى شنه مسلحون تابعون لقبيلة الترابين، ضد بؤر إرهابية بعد ذبح صبى من أبناء القبيلة على يد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- السيسى: إجراء الانتخابات قبل رمضان صعب بسبب الشهر الكريم والثانوية

>

- السيسى بحفل عيد العمال: "محدش يقدر يتدخل فى شغل القضاء والإعلام"

>

- السيسى: لن أتدخل لدى أى جهاز رقابى فى الدولة للتستر على فساد

>

- السيسى بحفل عيد العمال:"والله العظيم إللى عمل الثورة المصريين مش أنا"

>

- " لجنة تعديل قوانين الانتخابات ": عدد مقاعد النظام الفردى 448 و203 دائرة

>

- مقتل 9 تكفيريين والقبض على 8 مشتبه بهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء

>

- إحباط محاولة إرهابية لتفجير رتل أمنى فى شمال سيناء

>

- مصادر قبلية: 300 مسلح من أبناء "الترابين" يحاصرون بؤرا إرهابية بالشيخ زويد

>

- قبيلة ترابين تشن هجوما على تجمعات بيت المقدس بعد ذبح صبى من أبنائها

>

- عاطل يلقى عبوة هيكلية على مدرسة لغات يدرس فيها أبناء وزير الداخلية

>

- رئيس "المترو" يوقع خطابا للسائقين بعدم مسئولية زميلهم عن تصادم العباسية

>

- رئيس المترو: عودة حركة قطارات الخط الثالث جزئيا بعد رفع القطار المتصادم

>

- القبض على ابن عضو بداعش يجند الشباب فى سيناء للانضمام للتنظيم الإرهابى

>

- القبض على 51 من القيادات الوسطى للإخوان.. و18 من لجان العمليات النوعية

>

- خروج مصابى التسمم بالشرقية بعد تماثلهم للشفاء عدا 7 تحت الملاحظة

>

- البنك المركزى: انخفاض الدين الخارجى لـ40.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير

>

- هشام رامز:مصر تسدد مليار دولار قيمة آخر أقساط وديعة قطر أكتوبر المقبل

>

- مصدر قضائى: السماح بسفر أحمد بهجت إلى خارج البلاد لمدة شهر

>

- مدرس: ضحايا انفجار استاد كفر الشيخ ليسوا شهداء.. و"التعليم" تكتفى بنقله

>

- البشير رئيسا للسودان بعد حصوله على 94% من أصوات الناخبين (تحديث)

>

- موجز أخبار محافظات مصر.. الإرهاب وراء تلوث ترعة مياه الشرب بالإسكندرية

>

- موجز أخبار مصر للساعة 6 .. "الترابين" تحاصر بيت المقدس بسيناء بعد ذبح صبى

>

- موجز الصحافة العالمية.. قوة زلزال نيبال تعادل 20 قنبلة ذرية

>

- موجز أخبار مصر للساعة1.. الجيش يدمر 26 بؤرة إرهابية بالعريش والشيخ زويد

>

>