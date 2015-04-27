أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النيابة تمنع سامح فهمى وحسين سالم وابنيه من السفر والتصرف فى أموالهم

Google+ Print
النيابة تمنع سامح فهمى وحسين سالم وابنيه من السفر والتصرف فى أموالهم النيابة تمنع سامح فهمى وحسين سالم وابنيه من السفر والتصرف فى أموالهم
كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن النيابة العامة أمرت بمنع كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وابنيه، ومدير إحدى شركات البترول، من التصرف فى أموالهم ومنعهم من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وذلك فى قضية جديدة تباشر فيها النيابة تحقيقاتها بشأن اتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على 41 مليون دولار من قطاع البترول.

وكشفت المصادر عن أن النيابة شكلت لجنة متخصصة لفحص المخالفات الواردة بأوراق الدعوى، وانتهت من إعداد التقارير التى أكدت صحة المخالفات الواردة فى الدعوى وارتكاب وزير البترول الأسبق مخالفات وإصدار قرارات بالمخالفة للقانون ترتب عليها إهدار 41 مليون دولار من المال العام.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تستدعى النيابة العامة سامح فهمى، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول، لسماع أقوالهما فيما ورد بتقارير اللجان المشكلة من مخالفات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حجزت جلسة 17 مايو المقبل للحكم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال، الصادر ضد كل من حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وسعيد عبد المجيد، والسيد سلامة مع سريان أمر المنع من التصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365