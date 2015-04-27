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وزيرا الدفاع المصرى والصينى يتعهدان بتعزيز التعاون العسكرى

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وزيرا الدفاع المصرى والصينى يتعهدان بتعزيز التعاون العسكرى وزيرا الدفاع المصرى والصينى يتعهدان بتعزيز التعاون العسكرى
تعهدت والصين، بتعزيز التعاون المشترك بينهما فى المجالات العسكرية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، بين وزير الدفاع المصرى الفريق أول صدقى صبحى، ونظيره الصينى تشانغ وان تشيوان، الذى أكد حرص الصين على العمل مع مصر لتعزيز العلاقات العسكرية.

وأكد صدقى صبحى - خلال اللقاء - أن مصر تولى أهمية بالغة لعلاقة الود والصداقة التى تربطها بالصين، وأنها تأمل فى تقوية التعاون العسكرى فى مختلف المجالات للعمل على حماية السلام العالمى.

وقال صبحى، إن القيادة العسكرية الصينية تثمن علاقتها بقيادة القوات المسلحة المصرية، وترغب فى دفع التعاون بين الجانبين إلى مستويات أعلى، موضحا أن كلا الدولتين تعتزان بصداقتهما التقليدية، مؤكدا رغبة القيادة العسكرية المصرية بالعمل مع نظيرتها الصينية لزيادة التبادلات وتعميق التعاون الفعلى.

وبعد اللقاء، عقد صدقى صبحى جلسة محادثات مع نائب رئيس اللجنة المركزية العسكرية الصينية فان تشانجلونغ، حيث نوه المسئول الصينى بالتوافق الذى حدث بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينغ خلال زيارة السيسى للصين فى ديسمبر الماضى، والذى انعكس بشكل ملحوظ على العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.


>- وزير الدفاع يجرى مباحثات مع مسئولين بدولة الصين خلال زيارته لبكين

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مصر 365

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