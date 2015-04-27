محلب يفتتح معرض الابتكار بجامعة عين شمس ويتفقد سيارة "formula"لطلاب هندسة

افتتح المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، منذ قليل ، معرض جامعة عين شمس الأول للابتكارات بعنوان "ابتكارات المستقبل"، والذى تنظمه الجامعة على هامش فعاليات المؤتمر العلمى الرابع للجامعة تحت عنوان " نحو منظومة وطنية للابتكار .. مؤشرات الحاضر وتطلعات المستقبل"، بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وتفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الابتكارات المعروضة بالمعرض برفقة كل من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة ، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والمهندس محمد يوسف وزير التعليم الفنى، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء السابقين ، بحضور الدكتور الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، وعمداء كليات الجامعة.

كما تفقد رئيس الوزراء سيارة "formula" وتحدث لطلاب كلية الهندسة الذين شرحوا مكونات السيارة وطريق تصنيعها وتكاليف سفرها للمشاركة فى المسابقات العالمية، فيما طالب رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب من وزير البحث العلمى الدكتور شريف حماد دعم الطلاب ماديا للسفر بشكل اكبر .

ويشهد المؤتمر تكريم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار، والدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة الاسبق، والدكتور على جمعة العالم الجليل و مفتى الجمهورية السابق، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى سابقا، وعبد الغنى الجندى وزير الزراعة الاسبق، ويوهانسن يحى عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بالاضافة الى تكريم الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية .

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 ايام، يستهدف خلالها تقديم إطار تقييمى للمسيرة الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية التكنولوجية والابتكار 2000-2015 ، ورسم ملامح مستقبل المنظومة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى والابتكار فى ضوء مرتكزات الاقتصاد الجديد.