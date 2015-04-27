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ضبط الزوجة المحكوم عليها بالحبس عامين فى قضية الزنا مع عنتيل المحلة الأول

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ضبط الزوجة المحكوم عليها بالحبس عامين فى قضية الزنا مع عنتيل المحلة الأول ضبط الزوجة المحكوم عليها بالحبس عامين فى قضية الزنا مع عنتيل المحلة الأول
تمكن عبد المنعم إسماعيل، شقيق أمين إسماعيل (سائق)، من ضبط زوجة شقيقه (رحاب. ح) أثناء وجودها بمحطة قطارات المحلة، بعد عودتها من الإسكندرية، نتيجة هروبها بعد الحكم عليها بالحبس عامين فى قضية ممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدى الشهير بـ"عنتيل المحلة".

وتعرف شقيق زوج (رحاب) عليها أثناء خروجها من المحطة، وافتعل مشاجرة معها، وأمسك بها، وسلمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات بالمحطة، واتصل بشقيقه الذى تعرف عليها، واتصل بدوره بقسم أول المحلة، للإبلاغ عن المتهمة، وانتقل ضباط المباحث، وتم اقتياد الزوجة لقسم أول المحلة، لتحرير محضر لها لعرضها على النيابة.

- رفض استئناف "عنتيل المحلة الأول" على حكم حبسه سنتين فى قضية الزنا
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