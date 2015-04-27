أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فريق الهيئة القومية لجودة التعليم يبحث اعتماد "طب بيطرى كفر الشيخ"

Google+ Print
فريق الهيئة القومية لجودة التعليم يبحث اعتماد "طب بيطرى كفر الشيخ" فريق الهيئة القومية لجودة التعليم يبحث اعتماد "طب بيطرى كفر الشيخ"
استقبل ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد السعيد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد محمد حجازى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أحمد أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رياض نوفل مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور عبد الرازق الدسوقى عميد كلية الطب البيطرى، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المكلف ببحث اعتماد كلية الطب البيطرى.

ويتكون فريق الهيئة من الدكتور عبد الفتاح حسن مرعى رئيس الفريق - كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد سيد حمودة عضو الفريق - كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، والدكتور نصر معوض الباهى عضو الفريق - كلية الطب البيطرى جامعة السادات، والدكتور أمال أنيس مهدى عضو الفريق – كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، والدكتور إبراهيم محمد فارس عضو الفريق – كلية طب البيطرى جامعة قناة السويس.

وتستمر زيارة الفريق للكلية من اليوم الاثنين حتى الخميس القادم، وذلك للنظر فى اعتماد كلية الطب البيطرى بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365