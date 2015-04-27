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بالصور.. حملة أمنية لإزالة الإشغالات بالقناطر الخيرية

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات العشوائية والتعديات على حرم السكة الحديد بميدان السلام "الحادثة" ومزلقان شلقان.

وأسفرت جهود الحملة التى تمت تحت إشراف اللواء طارق زايد رئيس المدينة واللواء بلال لبيب مساعد مدير الأمن واللواء محمود شحاتة مدير إدارة المرور ومحروس جلال نائب رئيس المدينة فى إزالة عدد كبير من الاشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، كما تم رفع وإزالة كمية كبيرة من القمامة والمتراكمات صلبة وإعادة رصف الشوارع بنطاق الحملة.

صورة اللودار اثناء الازالات -اليوم السابع -4 -2015
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صورة اللودار اثناء الازالات

صورة المخلفات اثناء رفعها -اليوم السابع -4 -2015
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صورة المخلفات اثناء رفعها

رئيس المدينة اثناء الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس المدينة اثناء الإزالة

رئيس المدينة ونائب رئيس المدينة اثناء الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس المدينة ونائب رئيس المدينة اثناء الإزالة

اللواء محمود شحاتة اثناء الإزالة -اليوم السابع -4 -2015
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اللواء محمود شحاتة اثناء الإزالة


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