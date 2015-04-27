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المنوفية تطلق ملتقى التأهيل والتوظيف بحضور المحافظ ووكيل وزارة الشباب

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المنوفية تطلق ملتقى التأهيل والتوظيف بحضور المحافظ ووكيل وزارة الشباب المنوفية تطلق ملتقى التأهيل والتوظيف بحضور المحافظ ووكيل وزارة الشباب
نظمت محافظة المنوفية ملتقى التأهيل والتوظيف السنوى باستاد شبين الكوم الرياضى، بحضور المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، وعماد العبد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية.

وضم الملتقى أكثر من 35 شركة فى مختلف المجالات مثل مجلس التدريب الصناعى "البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل"، وشركات مطاعم، وأمن وحراسة، وبرمجيات، وفندقة، ودواجن.

وأعلنت كل شركة عن حاجتها من الوظائف من مختلف المؤهلات، والخبرات العلمية والعملية، وشهد ملتقى التوظيف إقبالاً كثيفًا من الراغبين فى البحث عن فرص العمل.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو أحد الأركان الأساسية لصناعة نهضة اقتصادية وتنموية حقيقية وأن الانتظار فى طابور الالتحاق بوظيفة حكومية يضيع العديد من الفرص التى قد يستغلها الشباب فى بناء مستقبل واعد.

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