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محافظ الشرقية يكلف الصحة بتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقرية بهنباى

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محافظ الشرقية يكلف الصحة بتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقرية بهنباى محافظ الشرقية يكلف الصحة بتشغيل وحدة الغسيل الكلوى بقرية بهنباى
كلف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور شريف مكين، بتشغيل مبنى الغسيل الكلوى المقام بالجهود الذاتية، والمزود بـ12 ماكينة غسيل لخدمة أهالى قرية بهنباى.

جاء ذلك أثناء جولة لمحافظ الشرقية اليوم، للوحدة المحلية ببهنباى، التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، حيث طلب المحافظ نشر مشروع البيوجاز على مستوى قرى المحافظة، ليساهم فى سد نقص أسطوانات الغاز والطاقة.

وأضاف المحافظ أن البيوجاز يحافظ على نظافة البيئة مؤكدًا أن المحافظة تسعى الآن وبجدية لتوفير الطاقة البديلة سواء من القمامة أو المخلفات الزراعية وتشجيع الأهالى على استخدامه، كما وافق على رصف طريق "أكوه- فرغان" وإدراجه بخطة العام المالى المقبل 2015/ 2016.

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