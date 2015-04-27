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بالصور.. أول ركن ترفيهى للأطفال بمستشفى الشاطبى للولادة فى الإسكندرية

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تقيم مديرية الصحة بالإسكندرية أول ركن ترفيهى للأطفال داخل مستشفى الشاطبى للولادة، وسيتم تقسيم الركن إلى جزء ترفيهى من ألعاب، وكراسات رسم، وألوان، وتليفزيون، وPlay station.

ويتكون الجزء الآخر من مكتبة، بها قصص، ومجلات، وكتب مختلفة للأطفال، مسموح باستعارتها فقط، بالإضافة إلى التثقيف الصحى للأطفال، بمساعدة الممرضات، والأطباء لتعليم الأطفال، والاهتمام بأنفسهم قدر المستطاع.

الحجرة من الداخل تحت الإنشاء -اليوم السابع -4 -2015
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الحجرة من الداخل تحت الإنشاء

إنشاء ركن ترفيهى للأطفال بمستشفى الشاطبى -اليوم السابع -4 -2015
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إنشاء ركن ترفيهى للأطفال بمستشفى الشاطبى

الحجرة المخصصة للمشروع -اليوم السابع -4 -2015
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الحجرة المخصصة للمشروع

الحجرة أمام المدخل الرئيسى للمستشفى -اليوم السابع -4 -2015
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الحجرة أمام المدخل الرئيسى للمستشفى


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