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وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينقل 4 أطباء لتغيبهم عن العمل

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وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينقل 4 أطباء لتغيبهم عن العمل وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينقل 4 أطباء لتغيبهم عن العمل
أصدر الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرارًا اليوم بنقل 3 إطباء وصيدلى من وحدة بنى عباد التابعة لإدارة القنايات الصحية إلى إدارة أولاد صقر الصحية التى تقع على حدود المحافظة مع الدقهلية، وذلك لتغيبهم عن العمل وترك مكان العمل خاليًا أثناء مرور محافظ الشرقية على الوحدة .

وهم "الدكتور أحمد ناصر على، الدكتور إسلام أسامة عبد المنعم، الدكتور إيمان محمد سعيد والدكتور صيدلى محمد سمير عبد العظيم".

وصرح وكيل الوزارة بأنه حال عدم الالتزام وغياب العاملين بأى قطاع صحى داخل المحافظة بدون اذن وترك مكان العمل خاليًا سيتم نقلهم خارج نطاق عمله.

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مصر 365