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مجلس جامعة المنوفية يكرم الفائزين فى معرض الاختراعات بسويسرا

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مجلس جامعة المنوفية يكرم الفائزين فى معرض الاختراعات بسويسرا مجلس جامعة المنوفية يكرم الفائزين فى معرض الاختراعات بسويسرا
كرم الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم، الباحثين الفائزين بالميداليتين الذهبية، والبرونزية، فى معرض الاختراعات الذى أقيم مؤخراً فى جنيف بسويسرا.

وكُرِّمَ الباحث محمد فتحى عبد الشافى، المدرس المساعد بقسم التخدير بكلية الطب، الحاصل على الميدالية الذهبية، عن اختراع تحويل جهاز الموبايل الشخصى إلى جهاز رسم قلب محمول، يتيح لصاحبه إرسال البيانات الصحية كاملة إلى الطبيب المعالج، أو المركز الطبى فى أى مكان فى العالم.

كما تم تكريم الباحث الثانى، الدكتور باسم عبد الفتاح الجزار، المدرس المساعد بقسم الأطفال بكلية الطب، عن اختراعه الذى مثل الجامعة، وهو جهاز كهربائى ساند لفقرات العنق، يتيح للمصاب إمكانية الحركة والتنقل بحرية، دون تأثير على استقرار وثبات الفقرات.

وقدم رئيس الجامعة والمحافظ للفائزين درع الجامعة، وشهادتى تقدير لجهودهما، فى رفع اسم الجامعة فى المحافل الدولية.

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