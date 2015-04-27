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محافظ الشرقية يشدد على المديريات باستكمال نسبة الـ5% لتعيين المعاقين

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محافظ الشرقية يشدد على المديريات باستكمال نسبة الـ5% لتعيين المعاقين محافظ الشرقية يشدد على المديريات باستكمال نسبة الـ5% لتعيين المعاقين
قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إن مشاكل المعاقين بالمحافظة، من أهم أولوياته، ولهم حق أصيل فى حل جميع مشاكلهم، وأنه تم إصدار تعليمات بجميع المديريات بالشرقية لاستكمال نسبة الـ5% من التعيينات.

وأوضح المحافظ خلال لقائه توفيق حماد، مستشار المحافظ لشئون المعاقين، لبحث مشكلاتهم، أنه لن يوافق على أى مسابقات قادمة لا تتضمن نسبة الـ5%، وستتم مخاطبة مديرية التربية والتعليم، لإرسال كشوف المتعاقدين من المعاقين المستوفين الشروط، والذين أمضوا 3 سنوات على رأس العمل، للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للنظر فى إمكانية تثبيتهم.

وأكد حماد، أنه صدرت تكليفات لجميع المديريات بالشرقية، بمراعاة أن يتضمن أى مبنى جديد أماكن تسمح بدخول وخروج المعاقين، وتوفير مكاتب بالأدوار الأرضية، لتأدية الخدمات الخاصة بالمعاقين، وسوف يتم تحديد اجتماع شهرى مع المحافظ، وممثلين عن المعاقين، لمناقشة مشاكلهم، وعرض الحلول المقترحة، ومتابعة تنفيذ تعليمات المحافظ بشأن هذا الملف الحيوى الهام.

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