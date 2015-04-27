أخبار عاجلة

طلب مهم جدًا ورجاء من الشيخ خالد الجندي للمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
"تنفيذي السويس" يقف دقيقة حداد على روح "غزالي" -
الجماهير تقدم مرتضي منصور لإيناسيو....ابعد عن عصبيته -
وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو'' -
نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس الضابط السابق بالجيش العراقى على ذمة اتهامه بإدارة شبكة دعارة

Google+ Print
حبس الضابط السابق بالجيش العراقى على ذمة اتهامه بإدارة شبكة دعارة حبس الضابط السابق بالجيش العراقى على ذمة اتهامه بإدارة شبكة دعارة
قرر أحمد الموجى وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن حبس ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى وساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين دعارة.

كانت مباحث شرطة السياحة بالقاهرة ألقت القبض على الضابط وفتاتين عراقيتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع راغب متعة "ثرى عربى" داخل فندق شهير بمنطقة الزمالك، وتبين أن الضابط كون مع الساقطتين شبكة دعارة تمارس نشاطها بالقاهرة.

جاء ذلك بعد أن رصدت تحريات مباحث الآداب تردد عراقيتين على غرفة ثرى عربى بالفندق، فداهموهما وألقوا القبض عليهما فى حالة تلبس وبمناقشتهما اعترفتا بأن ضابط سابق فى الجيش العراقى استقطبهما لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل 2000 جنيه فى الساعة فألقت قوة القبض على الضابط وحررت للثلاثة المحضر اللازم وتولى المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر التحقيق فى الواقعة.

ووصل المتهم إلى محكمة عابدين "مقر النيابة"مرتديا تى شيرت عليه صورة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين ومكتوب عليه "الحرس الخاص وفدائى صدام


>- الضابط العراقى المتهم بإدارة شبكة دعارة يرتدى تى شرت عليه صورة صدام حسين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل