حبس الضابط السابق بالجيش العراقى على ذمة اتهامه بإدارة شبكة دعارة

قرر أحمد الموجى وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن حبس ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى وساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين شبكة دعارة.

كانت مباحث شرطة السياحة بالقاهرة ألقت القبض على الضابط وفتاتين عراقيتين أثناء ممارستهما الرذيلة مع راغب متعة "ثرى عربى" داخل فندق شهير بمنطقة الزمالك، وتبين أن الضابط كون مع الساقطتين شبكة دعارة تمارس نشاطها بالقاهرة.

جاء ذلك بعد أن رصدت تحريات مباحث الآداب تردد عراقيتين على غرفة ثرى عربى بالفندق، فداهموهما وألقوا القبض عليهما فى حالة تلبس وبمناقشتهما اعترفتا بأن ضابط سابق فى الجيش العراقى استقطبهما لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة مقابل 2000 جنيه فى الساعة فألقت قوة القبض على الضابط وحررت للثلاثة المحضر اللازم وتولى المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر التحقيق فى الواقعة.

ووصل المتهم إلى محكمة عابدين "مقر النيابة"مرتديا تى شيرت عليه صورة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين ومكتوب عليه "الحرس الخاص وفدائى صدام

- الضابط العراقى المتهم بإدارة شبكة دعارة يرتدى تى شرت عليه صورة صدام حسين