تأجيل محاكمة 47 متهماً فى "اقتحام قسم التبين" إلى 12 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 47 متهمًا منهم 34 متهما محبوسون و13 هاربا بقضية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلى 12 مايو المقبل، لسماع الشاهدين السابع والثامن، وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على المستندات المقدمة للنيابة فى جلسة اليوم، وعرض المتهم أحمد عبد الرحمن على مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى.

وعُقدت الجلسة أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وحسن مصطفى، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، للمتهمين بأمر الإحالة، عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.